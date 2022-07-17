«Выслушали доводы «Спартака». Почему «Торпедо» отказалось от стадиона красно-белых

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов объяснил, почему команда решила играть домашние матчи на «Арене Химки», а не на стадионе «Спартака».

«Химки» пошли нам навстречу, были счастливы нас принять. Они гарантировали то, что на этом стадионе две команды сыграют без потери в качестве организации и поля.

Предыдущие два года у нас была договоренность, что в случае выхода в РПЛ мы играли бы на стадионе «Спартака». В этом сезоне обратились, посмотрели, посчитали. Выслушали доводы руководства московского «Спартака» и поняли, что в «Химках» будет сыграть безболезненно», - приводит слова руководителя автозаводцев Sport24.ru.

Напомним, «Торпедо» вернулось в РПЛ впервые с 2014 года. По итогам сезона 2021/22 команда заняла первое место в ФНЛ, гарантировав себе повышение в классе лишь в последнем туре.