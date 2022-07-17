В «Торпедо» рассказали, какие матчи планируют провести в «Лужниках»

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, какие матчи черно-белые проведут в «Лужниках».

«Мы там проведем большие матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом». Думаю, помимо тех, кто пока дистанцировался, найдутся люди в 20-миллионной Москве, кто захочет прийти на футбол. Придут люди с детьми, взрослое поколение или те, кто совсем не ходил на футбол», - приводит слова Маслова Sport24.ru.

Напомним, «Торпедо» вернулось в РПЛ впервые с 2014 года. По итогам сезона 2021/22 команда заняла первое место в ФНЛ, гарантировав себе повышение в классе лишь в последнем туре.

В первом матче нового сезона автозаводцы в Химках уступили «Сочи» (1:3).