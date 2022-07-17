«Это был в последний раз в его жизни». Игнатьев не верит, что Агаларов продолжит забивать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Гамид Агаларов не сможет выйти на свой прежний уровень.

«Думаю, это был последний раз в его жизни, когда он добился такого серьезного завоевания. Возможно, он еще будет забивать, но соперники будут под него подстраиваться и игру команды тоже под него подстроят - так что ему будет очень сложно. Просто палка стреляет раз в год, потом больше никогда не выстрелит», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, в межсезонье Агаларов перебрался из вылетевшей в ФНЛ «Уфы» в грозненский «Ахмат».