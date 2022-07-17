«Первый блин комом». Бородюк объяснил, почему «Торпедо» проиграло «Сочи»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк объяснил причины поражения команды в матче первого тура РПЛ против «Сочи».

«В целом сказывается, что нам надо привыкать к РПЛ, быть быстрее, быть уверенными в себе ментально. Мы можем играть с такими командами, как с «Сочи». В концовке моя вина, что я поспешил с заменами. Возможно, надо было две замены придержать на конец матча. Но мы хотели дать свежести флангам для атак. Вышли ветераны наши, Рязанцев неплохо вышел, но выбыл. Посмотрим, что у него за травма. Первый блин комом», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча, проходившая в Химках, завершилась со счетом 3:1 в пользу южан.