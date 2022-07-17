«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аяксом» по трансферу Мартинеса

Аргентинский защитник Лисандро Мартинес переходит из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов, англичане заплатят за 24-летнего футболиста 67 миллионов евро. В ближайшее время Мартинес пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «МЮ». Затем аргентинец сможет получить разрешение на работу в Великобритании.

Напомним, что Мартинес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Всего в составе амстердамского клуба он провел 118 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Аргентины футболист отыграл семь встреч.