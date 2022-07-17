Точилин назвал тяжелой победу над «Торпедо» на старте РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на результат матча первого тура чемпионата России с «Торпедо» (3:1).

«Тяжелая игра. Наверное, следующие тоже будут непростые. Победили мы заслуженно. Что касается игровых моментов, то нам есть над чем работать. Постараемся исправлять именно те ошибки, которые у нас в этой игре были», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что в составе победителей отличились Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (90-я). Также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Ваня Дркушич (50-я).

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к московскому ЦСКА (23 июля), а «Торпедо» сыграет на выезде со столичным «Динамо» (24 июля).