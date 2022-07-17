Защитник «Торпедо» Кутепов выбыл на месяц из-за травмы

В «Торпедо» сообщили, что защитник команды Илья Кутепов получил травму.

Напомним, что экс-игрок сборной России пополнил состав «автозаводцев» на правах свободного агента, покинув «Спартак».

«У Кутепова травма. Он бы нам сильно помог в защите. Будет лечиться в течение месяца. Контрольный матч мы играли в Бронницах, где он получил травму», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Добавим, что Кутепов находился в клубной системе »Спартака» с 2012 года. За красно-белых футболист отыграл 114 матчей, забив два гола. Илья в составе клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.