Цаллагов посвятил гол своей бабушке и предложил ей потанцевать

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов отреагировал на результат матча первого тура чемпионата России с «Торпедо» (3:1).

«Бабушка у меня захворала, этот гол ей. Надеюсь, она скоро поправится. Привет ей огромный передаю. Когда потанцуем, бабуля?» - приводит слова Цаллагова «СЭ».

Напомним, что в составе победителей отличились Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (90-я). Также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Ваня Дркушич (50-я).

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к московскому ЦСКА (23 июля), а «Торпедо» сыграет на выезде со столичным «Динамо» (24 июля).