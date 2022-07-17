Нобоа признался, что Семак звал его в «Зенит»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак звал его обратно в свою команду.

«Кто связывался со мной из «Зенита»? Семак. Мы общаемся как друзья, просто общаемся. Он сказал, что видит мою игру и хочет, чтобы я присоединился к «Зениту». В этом ничего плохого нет, он просто говорил по-дружески», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне южане в матче первого тура нового сезона РПЛ на выезде обыграли московское «Торпедо». Встреча в подмосковных «Химках» завершилась со счетом 3:1.