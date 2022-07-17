Самсонов исключил борьбу «Торпедо» за выживание в РПЛ

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов отреагировал на поражение команды от «Сочи» (1:3) в матче первого тура чемпионата России.

«У меня есть уверенность на сто процентов, что «Торпедо» не будет бороться за выживание. Мы прибавим, и у нас все получится», - приводит слова Самсонова «Чемпионат».

Напомним, что в составе победителей отличились Ибрагим Цаллагов (35-я минута), Владислав Сарвели (37-я) и Георгий Мелкадзе (90-я). Также один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Ваня Дркушич (50-я).

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к московскому ЦСКА (23 июля), а «Торпедо» сыграет на выезде со столичным «Динамо» (24 июля).