Циннбауэр - о ничьей с «Нижним Новгородом»: Бывает, что против команды в меньшинстве играть сложнее

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр отреагировал на ничью в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в рамках первого тура чемпионата России. Железнодорожники большую часть игры находились в большинстве.

«Бывает, что против команды в меньшинстве играть становиться сложнее. У нас было достаточно шансов увеличить счет: удар в штангу, неназначенный пенальти», - приводит слова Циннбауэра «Чемпионат».

Напомним, что счет на 52-й минуте открыл форвард железнодорожников Вильсон Изидор. Гости отыгрались благодаря забитому голу в исполнении нападающего Вячеслава Кротова (70-я минута).

В следующем туре «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Нижний Новгород» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Обе игры состоятся 24 июля.