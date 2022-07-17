«Слуцкий лучше все расскажет». Парфенов прокомментировал поражение от «Рубина»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды от казанского «Рубина» в стартовом туре первого дивизиона.

«Это несомненный фаворит лиги. Комплектация видите какая? Слуцкий лучше все расскажет. Но нам можно было сегодня брать очки. Чуть наглости, страсти добавить… Но повторю: прошло мало времени.

Достаточно спорный пенальти. Даже говорить ничего не нужно. Но нам надо заниматься своей работой, наставлять пацанов. Нам важна командная игра», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Джоэль Фамейе, один из мячей забивший с пенальти.