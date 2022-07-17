Бека-Бека заявил, что не собирается покидать «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что не собирается покидать московский клуб.

«Все очень спокойно. Я молодой игрок, чувствую себя более, чем нормально. Чувствую себя как в своей тарелке. Начался чемпионат, я должен прогрессировать», - приводит слова хавбека «СЭ».

Напомним, что Бека Бека перешел в «Локомотив» в августе прошлого года из «Кана» за шесть миллионов евро. Всего хавбек отыграл 27 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отдав четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.