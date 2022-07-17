Друг Заремы Салиховой рассказал о возможной продаже «Спартака»

Адвокат Александр Добровинский рассказал о своем общении со своей подругой - супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.

«Как она себя чувствует после родов - это вопрос к ней. Что касается возможной продажи «Спартака», то я не задавал ей этого вопроса, мне это неинтересно», - приводи слова юриста Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Федун продаст клуб «Лукойлу», однако сохранит место в совете директоров.

30 июня в семье Федуна и Салиховой родилась дочка, которая стала уже их пятым ребенком.