Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Родиной» на старте ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после победы своей команды над «Родиной» в матче первого тура ФНЛ (2:0).
«Моменты у нас возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. А во втором тайме полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили», - приводит слова специалиста «СЭ».
Напомним, что в составе победителей дубль оформил нападающий Джоэля Фамейе (44-я минута, с пенальти и 53-я)
В следующем туре «Рубин» отправится в гости к красноярскому «Енисею», а «Родина» примет дома владикавказскую «Аланию». Обе игры состоятся 24 июля.
источник: «Спорт-Экспресс»