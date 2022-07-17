Слуцкий назвал заслуженной победу «Рубина» над «Родиной» на старте ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после победы своей команды над «Родиной» в матче первого тура ФНЛ (2:0).

«Моменты у нас возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. А во втором тайме полностью контролировали ход встречи и заслуженно победили», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что в составе победителей дубль оформил нападающий Джоэля Фамейе (44-я минута, с пенальти и 53-я)