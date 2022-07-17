Левандовски заявил, что пришел в «Барселону» за трофеями

Нападающий Роберт Левандовски поделился ожиданиями от старта нового сезона в составе «Барселоны». Польский форвард перебрался из «Баварии».

«Хави сказал мне, что мы будем хорошо работать вместе и сможем многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть «Барселону» на вершину - я в «Барсе» за трофеями», - приводит слова Левандовски Bild.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.