Матч между «Краснодаром» и новичком РПЛ «Факелом» завершился результативной ничьей

«Краснодар» на своем поле не смог обыграть «Факел» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Алексей Ионов (24-я минута) и Эдуард Сперцян (40-я). Помимо этого форвард «быков» Джон Кордоба на 45-й минуте не реализовал одиннадцатиметровый удар.
Гости ответили забитыми голами в исполнении Аслана Дашаева (10-я) и Романа Акбашева (49-я).
В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак» (23 июля), а «Факел» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (24 июля).
источник: «Советский спорт»