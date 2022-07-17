«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В первом туре нового сезона РПЛ московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом».
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел хозяев вперед, однако на 68-й выступавший ранее в составе бело-голубых Николай Комличенко принес дончанам одно очко.
В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».
РПЛ
1-й тур
«Динамо» – «Ростов» – 1:1 (1:0)
Голы: Грулев, 16 – 1:0. Комличенко, 68 – 1:1.
«Динамо»: Шунин, Варела, Паршивлюк, Кутицкий, Скопинцев, Моро, Фомин, Захарян (Гагнидзе, 90+4), Макаров (Гладышев, 72), Грулев (Карапузов, 87), Смолов (Тюкавин, 72).
«Ростов»: Песьяков, Сильянов (Лангович, 58), Прохин, Осипенко, Е. Чернов (Терентьев, 75), Глебов, Уткин, Байрамян (Щетинин, 58), Тугарев, Полоз, Комличенко (Голенков, 83).
Предупреждения: Макаров, 31. Байрамян, 38. Полоз, 42. Карапузов, 90+2.
Судья: Кукуян (Сочи).