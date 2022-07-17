Изидор заявил, что «Локомотив» в этом году будет трудно остановить

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в первом туре чемпионата России.

«Является ли «Локомотив»конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? У нас очень классные игроки, есть огромное желание выигрывать титулы. В этой комбинации нас будет сложно остановить», - приводит слова форварда Sport24.

Напомним, что счет на 52-й минуте открыл Изидор. Гости отыгрались благодаря забитому голу в исполнении нападающего Вячеслава Кротова (70-я минута).

В следующем туре «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Нижний Новгород» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Обе игры состоятся 24 июля.