Губернатор Воронежской области Гусев призвал «Факел» продолжать «жечь»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил «Факел» с ничьей в матче первого тура чемпионата России в гостях против «Краснодара» (2:2).

«Я поздравляю каждого футболиста и сотрудника нашего родного «Факела» с прекрасным дебютом в РПЛ. Парни, весь регион за вас, продолжайте жечь!» - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в составе хозяев отличились Алексей Ионов (24-я минута) и Эдуард Сперцян (40-я). Помимо этого форвард «быков» Джон Кордоба на 45-й минуте не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Гости ответили забитыми голами в исполнении Аслана Дашаева (10-я) и Романа Акбашева (49-я).

В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак» (23 июля), а «Факел» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» (24 июля).