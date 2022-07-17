Йоканович признал, что «Ростов» был ближе к победе, чем «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча первого тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом».

«Игра была сложной для обеих команд. После того, как счет сравнялся, «Ростов» был ближе к победе, чем мы. Я считаю, что ничья - это закономерный результат сегодняшнего матча», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел хозяев вперед, однако на 68-й выступавший ранее в составе бело-голубых Николай Комличенко принес дончанам одно очко.

В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».