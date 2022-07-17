Новиков считает, что «Ростов» переиграл «Динамо» во всех компонентах

Экс-наставник «Динамо» Юрий Новиков поделился мнением о результате матча первого тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» (1:1).

«Ростов» произвел самое сильное впечатление на старте сезона. Для «Динамо» ничья по такой игре - это очко в копилку. Потому что «Ростов» выглядел сильнее во всех компонентах, и предстал более сбалансированной командой», - приводит слова Новикова «Чемпионат».

Напомним, что на 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел хозяев вперед, однако на 68-й выступавший ранее в составе бело-голубых Николай Комличенко принес дончанам одно очко.

В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».