В «Динамо» сделали заявление о судьбе легионеров команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает, что последние решения ФИФА могут оставить клуб практически без легионеров.

«Я могу отвечать в юридической степени. К сожалению, решения, которые приняты ФИФА, оставляют нас в беззащитном положении. Все зависит от обстоятельств у легионеров. У каждого уехавшего от нас есть индивидуальная история», - приводит слова Гафина Sport24.ru.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА разрешила выступающим в РПЛ иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с российскими клубами и уходить в бесплатную аренду до 30 июня. Позже эта опция была продлена на год, до 30 июня 2023 года.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Ростовом» (1:1).