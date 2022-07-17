Комличенко похвалил Карпина за работу в «Ростове»: Наша команда крутая благодаря тренеру

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о главном тренере команды Валерие Карпине после матча с «Динамо» (1:1) в рамках первого тура чемпионата России.

«Наша команда крутая благодаря тренеру. Поработайте с ним денек-два и поймете. Это один из лучших тренеров России, этим все сказано. Мне очень нравится работать с Карпиным, я с им прогрессирую», - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что на 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел бело-голубых вперед, однако на 68-й Комличенко принес дончанам одно очко.

В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».