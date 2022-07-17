Шунин не смог объяснить, за что его лишили капитанской повязки

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что новый главный тренер команды Славиша Йоканович не объяснял ему, почему капитанская повязка перешла от вратаря к Даниилу Фомину.

«Правильнее будет, если он объяснит. Я удивился, но уважаю любое решение тренера», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, накануне, в первом туре нового сезона РПЛ динамовцы дома принимали «Ростов». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 16-й минуте Вячеслав Грулев вывел хозяев вперед, однако на 68-й выступавший ранее в составе бело-голубых Николай Комличенко принес дончанам одно очко.

В следующем матче бело-голубые 24 июля примут дома столичное «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет в Москве с «Локомотивом».