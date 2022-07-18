Левандовски прибыл в расположение «Барселоны»

Нападающий Роберт Левандовски прилетел в Майами, где начнет свое американское турне «Барселона», и присоединился к своему новому клубу.

«Я рад присоединиться к «Барселоне». Мне нравится завоевывать титулы, и сейчас начинается новая глава в моей жизни, новые вызовы впереди.

Я всегда хотел поиграть в Испании за топ-клуб. Я разговаривал с Хави и знаю его идеи. Он был отличным игроком, и у него большое будущее в качестве тренера. Я хочу быть частью этого», - приводит слова поляка пресс-служба каталонцев.

Напомним, сумма трансфера игрока из «Баварии» в «Барселону» составила 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Роберт Левандовский отыграл 34 матча, забил 35 голов и отдал 4 голевых паса, а его команда в 32-й раз выиграла титул Бундеслиги. В мюнхенский клуб поляк перешел в 2014 году из дортмундской «Боруссии», а всего отыграл 375 встреч, забив 344 гола и сделав 72 результативные передачи.