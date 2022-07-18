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«Пересесть с «Москвича» на «Мерседес». Игнатьев - о дебюте «Торпедо» в РПЛ

Автозаводцы проиграли первый матч сезона.
18 июля 2022 09:09
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев рассказал, с какими трудностями предстоит столкнуться черно-белым в РПЛ.

«Это не те скорости, с которыми они сталкивались в том сезоне. Образно говоря, это как пересесть с «Москвича» на «Мерседес». Сегодня они выглядели достойно, но было видно, что «Сочи» опытнее. И они не просто так заняли второе место в том году.

Во втором тайме у «Торпедо» вышли более опытные игроки - Рязанцев, Лебеденко, и игра стала лучше, ведь они уже знают, что такое РПЛ. Автозаводцам нужно время, чтоб перестроиться на новый уровень», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ москвичи играли с «Сочи». Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счетом 3:1 в пользу южан.

«Торпедо» вернулось в РПЛ после семилетнего перерыва.

источник: Metaratings.ru
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