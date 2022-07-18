Венгерский защитник «Пари НН» Кечкеш признался, что испытывает давление из-за выступления в России

Венгерский защитник «Пари НН» Аарон Кечкеш рассказал, как на его родине относятся к тому, что он выступает в России.

«Я общался с главным тренером сборной, сказал, что не хочу покидать Россию. Все в порядке. Небольшое давление есть, но не со стороны федерации. В основном, это пресса, иногда семья может переживать, но в целом все с пониманием относятся. У меня есть объяснение, почему другие уезжают, но комментировать их поступки не хочу - будет неправильно с моей стороны», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Добавим, что в первом туре нового сезона РПЛ волжане на выезде сыграли вничью 1:1 с московским «Локомотивом», проведя большую часть матча в меньшинстве.