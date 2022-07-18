Лещук заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук готов покинуть команду.

«Сначала «Динамо» должно дать добро на это. Все может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака», - приводит слова футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, в сезоне 2021/22 Лещук провел всего десять матчей в составе бело-голубых и стал бронзовым призером чемпионата России.

Ранее Игорь неоднократно говорил, что его не устраивает нынешнее положение в команде, где он в основном сидит в запасе.