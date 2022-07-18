Бушманов рассказал, когда Федун принял решение расформировать «Спартак-2»

Бывший защитник московского «Спартака» и экс-главный тренер второй команды красно-белых Евгений Бушманов рассказал, когда, по его мнению, владельцем клуба Леонидом Федуном было принято решение о расформировании «Спартака-2».

«Естественно, разговаривали на тему «Спартака-2» и молодых игроков. Если команда существовала девять лет, естественно, заинтересованность с его стороны была. Леонид Арнольдович уделял большое внимание «Спартаку-2», создавал все условия для работы команды. Видимо, что-то поменялось уже весной», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, после зимней паузы руководством «Спартака» было принято решение о нецелесообразности содержания второй команды, которая по итогам сезона 2021/22 заняла седьмое место в турнирной таблице ФНЛ.