Уткин прокомментировал слова Аршавина о Захаряне

Известный блогер и телеведущий Василий Уткин отреагировал на высказывания Андрея Аршавина о возможном переходе в «Зенит» Арсена Захаряна.

«Слова Аршавина о том, когда и при каких обстоятельствах Захарян окажется в Зените, очень трогательны. Они трогательны, потому что Захарян уже был в Зените. В 15-ти, если не ошибаюсь, - летнем возрасте. Очевидцы говорят, что уже при том тинейджерском просмотре Захаряна с потенциалом все было ясно. Но тогда не взяли. Так что тут разговоры о более выгодной цене просто трогательны - в сдержанной редакции. А на самом деле смешны», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Добавим, что в новом сезоне РПЛ Захарян уже успел провести один матч, отыграв накануне домашний поединок с «Ростовом», завершившийся со счетом 1:1.

Ранее Аршавин заявил, что питерцы могли бы приобрести футболиста позже с целью перепродажи в европейский топ-клуб.