Канчельскис - о «Спартаке»: У них и черная кошка виновата, все плачут и плачут

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча первого тура между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«Я уже говорил, что «Спартак» постоянно что-то ищет и выискивает. Забейте два, победите «Ахмат» и летите домой с тремя очками… Выиграйте чемпионат и тема будет закрыта. Но нет же - им постоянно кто-то мешает! Постоянно копают, каждый раз что-то не устраивает. Далеко они так не дойдут. У них и черная кошка виновата, что пробежала через дорогу. Забейте три и скажите: «Спасибо за игру, до свидания». Но они все плачут и плачут. Пока очень много говорят», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. Спартаковцы весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса, однако в конце игры смогли уйти от поражения.