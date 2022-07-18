Семин впечатлен игрой ЦСКА в матче первого тура чемпионата России с «Уралом»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, кто из команд РПЛ понравился ему больше всего в матчах первого тура лиги в сезоне-2022/23.

Отметим, что игры прошли с 15 по 17 июля. В данный момент лидерами турнирной таблицы являются «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА.

– Матч «Динамо» и «Ростова» был хороший. Но больше остальных в первом туре мне понравился ЦСКА. Они провели очень хорошую, качественную и достаточно интересную игру, – приводит слова Семина «Чемпионат».

Добавим, что ЦСКА одержал домашнюю победу над «Уралом» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в составе армейцев стали Иван Обляков и Хорхе Карраскаль. В прошедшей встрече подопечные Владимира Федотова нанесли 26 ударов по воротам соперника, из которых десять пришлись в створ.

Что касается «Динамо» и «Ростова», то команды сыграли между собой вничью 1:1.