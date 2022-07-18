Агаларов назвал главную причину своего перехода в «Ахмат»

Нападающий Гамид Агаларов признался, что ключевым фактором его трансфера в грозненский «Ахмат» стала личная заинтересованность главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Главный фактор - заинтересованность во мне Андрея Викторовича . Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в межсезонье Агаларов перебрался из вылетевшей в ФНЛ «Уфы» в грозненский «Ахмат».

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 мячей.