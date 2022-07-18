Бушманов заявил, что уровень Кофрие не соответствует амбициям «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался по поводу игры защитника московского клуба Максимилиано Кофрие.

Отметим, что 25-летний бельгиец перешел в стан красно-белых в августе прошлого года из «Сент-Трюйдена» за 2,5 миллиона евро. Всего за команду он провел 24 матча, отдав одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

– Является ли Кофрие уровнем «Спартака»? Хороший вопрос. Если говорить не о 10-м месте, а о призовых, то, наверное, какие-то качества у Кофрие есть, раз его брали в «Спартак», но он допускает многовато ошибок. На мой взгляд, в таком клубе должны играть футболисты более высокого класса, – цитирует Бушманова «Чемпионат».

Добавим, что в составе «Спартака» Кофрие стал обладателем Кубка России. 29 мая команда под руководством Паоло Ваноли обыграла «Динамо» (2:1) в финальном матче турнира.