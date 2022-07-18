Дмитрий Селюк: Желаю Черчесову победы над «Слованом», надо поддерживать наших

Напомним, чемпион Венгрии, который возглавляет Станислав Черчесов, в первом раунде прошла казахстанский «Тобол»: 0:0 в гостях, 5:1 дома.

Понятно, насколько велико для российского специалиста значение Лиги чемпионов. Черчесов только зимой возглавил «Ференцварош», и сразу сделал его чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны.

– Хочется пожелать Черчесову победы над «Слованом», - говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – Потому что дома нужно обязательно побеждать, ответный матч в Братиславе будет сложным. Голов много не будет, «Слован» станет сушить игру. И еще подоплека у этой встречи интересная: встречаются две команды, руководимые тренерами, поработавшим в российском чемпионате – словаков тренирует Владимир Вайсс.

В общем, Черчесову только победы, нужно поддерживать всех наших, работающих за границей.