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«Фиорентина» рассчитывает продать полузащитника Пульгара этим летом, на игрока претендует ЦСКА

Портал Transfermarkt оценивает стоимость чилийского футболиста в 6,5 млн евро.
«Фиорентина» рассчитывает продать полузащитника Пульгара этим летом, на игрока претендует ЦСКА
18 июля 2022 13:51
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Фиорентина»

Руководство «Фиорентины» планирует выставить на продажу опорного полузащитника клуба Эрика Пульгара в текущее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «фиалки» готовы отпустить 28-летнего чилийца в другую команду для того, чтобы освободить место в своей заявке для игрока не из ЕС – защитника донецкого «Шахтера» Додо. Отмечается, что в данный момент хавбека хотят приобрести ЦСКА, «Фламенго», а также несколько клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что Пульгар перешел в «Фиорентину» в августе 2019 года – он принял участие в 82 матчах флорентийцев во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го. За сборную Чили полузащитник отыграл 37 встреч и стал обладателем Кубка Америки.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Галатасарае». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 6,5 млн евро.

источник: La Gazzetta dello Sport
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