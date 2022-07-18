«Фиорентина» рассчитывает продать полузащитника Пульгара этим летом, на игрока претендует ЦСКА

Руководство «Фиорентины» планирует выставить на продажу опорного полузащитника клуба Эрика Пульгара в текущее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «фиалки» готовы отпустить 28-летнего чилийца в другую команду для того, чтобы освободить место в своей заявке для игрока не из ЕС – защитника донецкого «Шахтера» Додо. Отмечается, что в данный момент хавбека хотят приобрести ЦСКА, «Фламенго», а также несколько клубов из Саудовской Аравии.

Напомним, что Пульгар перешел в «Фиорентину» в августе 2019 года – он принял участие в 82 матчах флорентийцев во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го. За сборную Чили полузащитник отыграл 37 встреч и стал обладателем Кубка Америки.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Галатасарае». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 6,5 млн евро.