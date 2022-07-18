Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Церемония прощания с Ярцевым состоится во вторник в академии «Спартака» и начнется в 10:00 мск. Отпевание пройдет в храме Воскресения Христова в Сокольниках (12:00 мск).

В период игровой карьеры Ярцев выступал на позиции нападающего. Он играл за костромской и столичный «Спартак», смоленскую «Искру», московские «Локомотив» и «Москвич». В составе «Спартака» стал чемпионом СССР 1979 года, в 1980 году вместе с красно-белыми Ярцев стал серебряным призером чемпионата СССР.

В качестве тренера Ярцев работал в столичных клубах «Красная Пресня», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградском «Роторе» и молдавском «Милсами». Вместе со «Спартаком» Ярцев стал чемпионом России 1996 года, в том же году команда вышла в финал Кубка России. «Динамо» под руководством Ярцева стало финалистом Кубка России в 1999 году. С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России, выведя ее на чемпионат Европы 2004 года.