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«Химки» планируют выставить на трансфер трех игроков клуба

Подмосковная команда не рассчитывает на Главчича, Коряна и Николаса.
18 июля 2022 14:15
автор: Владислав Корегин

Состав «Химок» могут покинуть три футболиста клуба в текущее трансферное окно.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», подмосковная команда рассматривает возможность продажи или аренды полузащитников Неманьи Главчича и Лоуренса Николаса, а также нападающего Аршака Коряна. Отмечается, что главный тренер клуба Сергей Юран не рассчитывает на игроков в сезоне-2022/23.

Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Химки» на своем поле поделили очки с «Зенитом» (1:1). 24 июля химчане дома сыграют с «Пари НН».

источник: «Спорт-Экспресс»
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