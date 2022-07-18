«Химки» планируют выставить на трансфер трех игроков клуба

Состав «Химок» могут покинуть три футболиста клуба в текущее трансферное окно.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», подмосковная команда рассматривает возможность продажи или аренды полузащитников Неманьи Главчича и Лоуренса Николаса, а также нападающего Аршака Коряна. Отмечается, что главный тренер клуба Сергей Юран не рассчитывает на игроков в сезоне-2022/23.

Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Химки» на своем поле поделили очки с «Зенитом» (1:1). 24 июля химчане дома сыграют с «Пари НН».