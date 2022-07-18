Агент новичков «Зенита» Ивана и Монтуана сообщил, что его клиенты прибыли в Санкт-Петербург

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских новичков «Зенита», а именно голкипера Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана, рассказал о том, что игроки уже находятся в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые арендуют обоих футболистов у «Коринтианса» до лета 2023 года.

– Иван и Густаво Мантуан приехали в Россию. Они уже в Санкт-Петербурге, – приводит слова Гарсии Sport24.ru.

Напомним, что Иван выступал за «Кориантианс» с января этого года – на счету 25-летнего вратаря три сыгранных матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Что касается Мантуана, то 21-летний хавбек является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 42 встречи, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.