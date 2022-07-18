Дзюба может стать игроком «Нефтчи» или «Карабаха»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пополнить состав одного из клуба чемпионата Азербайджана этим летом.

По информации «Спорт-Экспресса», в данный момент 33-летний футболист находится в Баку, где проведет переговоры с двумя командами – «Нефтчи» и «Карабахом».

Ранее стало известно, что Дзюба поддерживает свою физическую форму в расположении «Рубина».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.