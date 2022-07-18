В «Рубине» заявили, что клуб не заинтересован в подписании Набиуллина

Бывший защитник «Химок» Эльмир Набиуллин не станет игроком «Рубина» этим летом. Об этом заявил спортивный директор клуба Олег Яровинский.

Ранее 27-летний россиянин покинул состав подмосковной команды в связи с досрочным расторжением контракта. Также в СМИ появлялись слухи об интересе к игроку со стороны «Торпедо».

– Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад. А сейчас уже у нас планы изменились в этих позициях. Пытаться приглашать больше не будем, мы его звали, но он по разным причинам отказался, – цитирует Яровинского «Чемпионат».

Напомним, что Набиуллин является воспитанником академии «Рубина». Всего в составе казанцев он отыграл 96 матчей, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Зенита» и «Сочи». Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России в 2019 году.