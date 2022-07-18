Полузащитник «Ростова» Хасимото перешел в «Уэску» на правах арендного соглашения

Пресс-служба «Уэски» объявила о том, что к команде присоединился центральный полузащитник Кенто Хасимото.

Отмечается, что испанский клуб арендовал 28-летнего японца у «Ростова» до конца сезона-2022/23. Ранее футболист приостановил свой контракт с ростовчанами до лета 2023 года.

Напомним, Хасимото выступал за «Ростов» с лета 2020-го. За это время он принял участие в 30 матчах, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

С марта по июль хавбек защищал цвета японского «Виссел Кобе на правах аренды.