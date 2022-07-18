Матч первого тура РПЛ с «Краснодаром» посетило почти полторы тысячи болельщиков «Факела»

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, на гостевой матч «Факела» в первом туре российской премьер-лиги сезона-2022/23 против «Краснодара» приехали более 1400 болельщиков команды.

«Честь и хвала нашим болельщикам, они сделали шоу. Они поддерживали нас просто здорово. Уверен, что и в Воронеже все смотрели, переживали. Весь город. Мы довольны, что мы вот так сделали первый шаг», – заявил после матча главный тренер воронежцев Олег Василенко.

Отметим, что «Факел» провел первую игру в высшем дивизионе национального первенства впервые с сезона-2001.

В следующем туре «Факел» 24 июля встретится на выезде с «Ахматом».