Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ПСВ стал соперником «Монако» Головина в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Первые матчи данной стадии турнира пройдут 2-3 августа, а ответные – 9 августа.
18 июля 2022 15:29
автор: Владислав Корегин

В понедельник, 18 июля, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Отмечается, что «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет с ПСВ.

Также стало известно, что киевское «Динамо» в случае победы над «Фенербахче» встретится со «Штурмом», а «Ференцварош», который тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, сыграет с победителем пары «Карабах» – «Цюрих». При этом венгерской команде сперва необходимо против «Слован» из Братиславы.

Добавим, что первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 2-3 августа, а ответные встречи запланированы на 9 августа.

источник: UEFA (УЕФА)
Это интересно:
Александр Мостовой: Посмотрел первый тур и понимаю, как Дзюба не нужен ни одной команде РПЛ
Ранее форвард находился в расположении казанского «Рубина».
18.07.2022 17:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мостовой считает, что уровень команд РПЛ становится равным
Новый сезон чемпионата России стартовал 16 июля.
18.07.2022 17:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Полузащитник «Локомотива» Бека Бека заявил, что клуб является претендентом на чемпионство в РПЛ
По мнению французского футболиста, у железнодорожников есть все шансы на завоевание золотых медалей элитного дивизиона в текущем сезоне.
18.07.2022 16:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Марио Фернандеса заявил, что его клиент не переходит в «Сантос»
По окончании прошлого сезона футболист принял решение временно приостановить свою карьеру.
18.07.2022 16:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Андрей Канчельскис: Турция для Дзюбы была бы целесообразнее, чем Азербайджан
Футболист может перейти в «Карабах».
18.07.2022 16:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем до лета 2023 года
«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем до лета 2023 года
В октябре шведскому футболисту исполнится 41 год.
18.07.2022 16:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Челси» готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за переход защитника «ПСЖ» Кимпембе
Ранее команда АПЛ подписала игрока обороны «Наполи» Калиду Кулибали.
18.07.2022 16:12
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Сантос» находится в шаге от подписания контракта с Марио Фернандесом
«Сантос» находится в шаге от подписания контракта с Марио Фернандесом
Ранее игрок принял решение сделать паузу в карьере.
18.07.2022 15:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Нефтчи» опроверг информацию о переговорах клуба с Дзюбой
Ранее в СМИ появилась новость о том, что российский футболист прибыл в Баку.
18.07.2022 15:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
ПСВ стал соперником «Монако» Головина в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Первые матчи данной стадии турнира пройдут 2-3 августа, а ответные – 9 августа.
18.07.2022 15:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Непомнящий протестирует Карлсена, Шварцман переходит под флаг Израиля. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Ждем Слуцкого в Премьер-Лиге? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Парень из будущего! Как стремление к совершенству сделало Александра Большунова идеальным лыжником
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного чемпиона зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.07.2022: на кону 4 350 000 рублей!
18 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Лига Ставок» стала титульным спонсором крупного предсезонного турнира в Сочи
С 3 по 9 августа 2022 года на черноморском побережье пройдет престижный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open» с участием «Сочи», «Авангарда», СКА, «Адмирала», минского «Динамо» и олимпийской сборной России.
«Цель — побыстрее обезопасить себя от стыков». Валерий Карпин — после матча с «Динамо»
Валерий Карпин и его визави Славиша Йоканович подвели итоги матча 1-го тура РПЛ «Динамо» - «Ростов» (1:1).
Карпин замахнется на медали? Как «Динамо» на глазах у Овечкина еле удержало ничью с «Ростовом»
По неожиданному сценарию прошел матч в Москве между бело-голубыми и ростовчанами (1:1), которые были ближе к победе.
Кристиан Нобоа: У меня нет обиды на Федотова, он выбрал лучшее место
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победы над «Торпедо» (3:1) в 1-м туре РПЛ рассказал о лишних килограммах, своем будущем и разговоре с Сергеем Семаком.
Такое «Торпедо» в РПЛ не выживет. Как «Сочи» указал автозаводцам их место
На арене в Химках команда Александра Бородюка уступила в 1-м туре РПЛ серебряному призеру прошлого сезона (1:3).
С бонусами «Барселона» потратила больше всех в мире! Как Левандовски стал каталонцем
33-летний нападающий Роберт Левандовски покинул «Баварию» после восьми замечательных сезонов и подпишет контракт с «Барселоной» по схеме 3+1. В первые два года, по сведениям источника, поляк будет зарабатывать в каталонском клубе по 14,4 млн евро чистыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика