ПСВ стал соперником «Монако» Головина в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 18 июля, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Отмечается, что «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет с ПСВ.

Также стало известно, что киевское «Динамо» в случае победы над «Фенербахче» встретится со «Штурмом», а «Ференцварош», который тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, сыграет с победителем пары «Карабах» – «Цюрих». При этом венгерской команде сперва необходимо против «Слован» из Братиславы.

Добавим, что первые матчи третьего квалификационного раунда пройдут 2-3 августа, а ответные встречи запланированы на 9 августа.