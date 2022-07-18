Президент «Нефтчи» опроверг информацию о переговорах клуба с Дзюбой

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев отреагировал на появившуюся новость о том, что к клубу может присоединиться бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист находится в Баку, где проведет переговоры по своему возможному переходу в команду. Также форвард может перейти в «Карабах».

– Дзюба – выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал, – приводит слова Гулиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.