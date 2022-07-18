«Сантос» находится в шаге от подписания контракта с Марио Фернандесом

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, ранее приостановивший свою игровую карьеру, может пополнить состав «Сантоса».

Как сообщает журналист Адемир Куинтино в своих соцсетях, бразильская команда находится в шаге от подписания контракта с 31-летним футболистом.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.