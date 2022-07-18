«Челси» готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за переход защитника «ПСЖ» Кимпембе

«Челси» продолжает интересоваться подписанием центрального защитника «ПСЖ» Преснелем Кимпембе.

Согласно информации The Daily Mail, лондонский клуб предложил за переход 26-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер «аристократов» Томас Тухель, ранее возглавлявший парижскую команду.

Напомним, что Кимпембе является воспитанником академии «ПСЖ». Всего в составе клуба он отыграл 220 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

За сборную Франции защитник провел 28 встреч.