Андрей Канчельскис: Турция для Дзюбы была бы целесообразнее, чем Азербайджан

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

В «Нефтчи» из Баку опровергли сообщение, что 33-летний футболист будет играть в их команде.

«Если команды хотят его там видеть, то почему бы и нет. Однако Турция была бы целесообразнее, чем Азербайджан. Шаг назад для карьеры? Какой шаг назад? Ему сколько лет? Скоро заканчивать собирается. В Азербайджане дали бы хороший контракт», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.