«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем до лета 2023 года

Пресс-служба «Милана» сообщила о том, что клуб подписал новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

По информации источника, трудовое соглашение 40-летнего шведа с «россонери» рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее появились слухи о том, что по контракту зарплата футболиста будет составлять 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, что в минувшем сезоне Ибрагимович провел во всех клубных турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» стать чемпионом Италии впервые за 11 лет.